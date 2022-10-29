Легендарные двигатели-миллионники Toyota: ТОП-4

Автомобили Toyota для многих и по сегодняшний день являются образцом надежности. Главным образом это связано с некоторыми их двигателями, получившими прозвище «миллионники». Это название было дано им благодаря тому, что они оказались способны проезжать без существенных поломок до миллиона километров. Редакция Daily-Motor.Ru назвала четыре таких агрегата.

Toyota 3S-FE

Первенцем среди самых крепких силовых агрегатов компании является двигатель с индексом 3S-FE. Он считается не только «неубиваемым», но еще и максимально высокоэффективным. Такие 2-литровые моторы мощностью от 128 до 140 лошадиных сил обладали простой конструкцией и распределенной системой впрыска, что позволяло эксплуатировать их даже при плохом сервисном обслуживании на протяжении как минимум 500 тысяч километров.

Вместе с тем, при бережном отношении они без проблем «доживали» и до миллионного пробега.

Toyota 2JZ-GE

Другая легенда – 2JZ-GE. Этот мотор по праву считался одним из лучших в линейке 2,5- 3-литровых двигателей Toyota. Период его производства датирован 1990-2007 годами. Этот агрегат отличался тем, что даже в случае обрыва ремня газораспределительного механизма его клапана не гнулись.

Блок цилиндров 2JZ-GE изготавливался из плотных сплавов, что одновременно делало его очень надежным, но тяжелым. Зато он мог похвастать уникальными характеристиками, выдавая до 225 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Toyota 4A-FE

На третьей строчке в этом рейтинге расположился мотор 4A-FE. Это еще один надежный и неприхотливый двигатель японского концерна, который при условиях качественного обслуживания или своевременного капремонта отхаживал до 1 миллиона километров. Одним из его главных недостатков называют высокое потребление топлива, однако она компенсировалась способностью легко «переваривать» АИ-92.

4A-FE не смог завоевать звание одного из самых популярных двигателей-миллионников Toyota. И связано это по большей части не с надежностью, а со скромными мощностными характеристиками. Классическая конструкция с рабочим объемом 1,6 литра выдавала невысокие 110 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента. Тем не менее, этот мотор неплохо проявлял себя в том числе и на тяжелых машинах.

Toyota 2AR-FE

Замыкает этот ТОП «неубиваемый» мотор 2AR-FE, релиз которого состоялся в 2008 году. В зависимости от версии такими двигателями комплектовались Toyota RAV4 и Toyota Alphard, но российским покупателям он может быть знаком по Toyota Camry четвертого поколения.

Мотор обладал отличными характеристиками с точки зрения производительности, а эксплуатационный ресурс 2AR-FE оказался поистине впечатляющим, в некоторых случаях доходя до отметки в 1 миллион километров пробега.