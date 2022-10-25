Названы самые надежные бюджетные иномарки за 100 тысяч рублей

С недавних пор 100 тысяч рублей не та сумма, на которую можно рассчитывать, когда речь заходит о приобретении иномарки. Если раньше за эти деньги можно было купить первые образцы того же Renault Logan или Ford Focus, то теперь это стало невозможно. Впрочем, определенные предложения в этом бюджете по-прежнему остаются. Причем некоторые из них являются весьма надежными автомобилями.

Так, к примеру в обозначенный бюджет одним из лучших вариантов станет Toyota Corolla VII (кузов E100). Автомобили до 2000 года выпуска вполне можно найти по цене до 100 тысяч рублей. Они способны порадовать своих владельцев безотказной и «живучей» технической частью, предназначенной для поездок в городской среде.

Альтернативный вариант – Chevrolet Lanos. Этот «бюджетник» в бюджете около 100 тысяч рублей будет гораздо моложе, чем та же «Тойота». Можно рассчитывать на автомобиль примерно 2006 года выпуска с относительно невысоким пробегом до 200 тысяч километров, который для них с точки зрения потенциально «живучести» далеко не предельный.

Замыкает тройку, пожалуй, лучших предложений на вторичном рынке по цене примерно в 100 тысяч рублей, еще одна нестареющая классика – Daewoo Nexia. Этот автомобиль будет самым молодым из этого ТОПа.

За обозначенную сумму сейчас можно купить даже рестайлинговый вариант 2010 года выпуска с пробегом примерно 150 тысяч километров. Как и две предыдущих модели, «Нексия» славится своей неубиваемостью, а также может похвастать отличной ремонтопригоностью.