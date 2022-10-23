«Жигули-догонялка» милиции и КГБ продается по цене нового кроссовера

В июне 1986 года Волжский автомобильный завод начал выпуск необычного автомобиля – ВАЗ-21059. Эта модель представляла собой следующий вектор развития идеи скоростного и производительного седана, который должен был использоваться для нужд милиции и спецслужб. Ранее ее опробовали на моделях ВАЗ-21018 и ВАЗ-21019.

Такие машины получили прозвище «догонялки» и никогда не поступали в открытую продажу. Тем не менее, многие из них сохранились до сегодняшнего дня и сейчас их продают очень дорого.

Объявление о продаже советского ВАЗ-21059, выпущенного в 1995 году, появилось на портале «Авито». В нем указана заоблачная цена в 2 миллиона 500 тысяч рублей, но возможен торг. За эти деньги, к примеру, можно приобрести корейский кроссовер Hyundai Creta.

Согласно описанию, пробег «пятерки» для милиции и КГБ составляет всего 10 тысяч километров, а состояние машины близко к новому.

Но самое интересное скрывается под капотом машины. Там установлен 1,3-литровый роторный двигатель, выдающий 140 лошадиных сил. Именно такие моторы в свое время должны были позволять советским спецслужбам настигать злоумышленников. В качестве трансмиссии заявлена механическая коробка передач. Привод, как и в случае с обычной «пятеркой», только задний.

Автомобиль находится в Московской области (Королёв). К слову, цена обычных ВАЗ-2105 тех же годов выпуска в этом регионе составляет в среднем 50 тысяч рублей в зависимости от состояния.