В Сети показали тюнинг Лады Нивы в 5-дверном кузове, разработанный в Германии

Несмотря на то, что внедорожник Lada Niva был представлен в далеком 1977 году, автомобиль по-прежнему пользуется спросом среди фанатов офф-роуда не только в России, но и в Европе.

Одна из немецких компаний – Zubr, специализирующаяся на тюнинге Лады Нивы, с 2021 года занимается собственной подготовкой таких машин к внедорожным вылазкам. В ее арсенал до недавних пор входили доработанный классический 3-дверный внедорожник, а также построенный на его базе пикап. Теперь же тюнингованная Niva от ателье Zubr обзавелась еще и 5-дверным вариантом.

Видеоролик с модернизированным вездеходом, продающемся в Германии, опубликовал YouTube-канал «4×4 NIVA-TV».

Тюнеры решили впервые взяться за доработку длиннобазной «Нивы». И получилось это у них, надо отметить, очень даже неплохо.

В выложенном в Сети видео смущает только наличие аляповатой красной звезды, размещенной на радиаторной решетки на месте привычной ладьи. В остальном же машина может похвастать доработанным внешним обликом с модернизированной светотехникой, в которой задние поворотники обладают динамичными огнями.

Вместе с этим тюнингованная Lada Niva получила расширенные колесные арки, черную крышу, боковые пороги и колесные диски, а также новое оформление интерьера и шноркель.

В основу показанного на видео внедорожника, очевидно, легла 5-дверная версия Niva Legend в исполнении Urban. Что интересно, в России такие автомобили не выпускаются с августа 2022 года.