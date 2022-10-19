Новый кроссовер «Лада Альта» на базе Vesta: неофициальные рендеры и подробности

Компания «АвтоВАЗ» в начале этой осени анонсировала перспективную модель, которая может получить название «Лада Альта». Речь идет о кроссовере, спроектированном на платформе Lada Vesta. Никаких подробностей о новинке «вазовцы» традиционно для себя не раскрывают, однако автомобильные художники уже начали выдвигать собственные версии.

Подогрел интерес к новому проекту «АвтоВАЗа» и безымянный прототип, который недавно был замечен в ходе транспортировки на территории завода компании в Тольятти. На снимке оказался запечатлен автомобиль с высоким кузовом, намекающим на то, что он представляет собой кроссовер. Рассмотреть его полноценно оказалось невозможно, поскольку машина была накрыта плотным чехлом.

По мнению независимых дизайнеров, «Лада Альта» (именно так могут назвать новый кроссовер «АвтоВАЗа»), получит дизайн, повторяющий недавно обновленную Lada Vesta.

Автомобилю достанется такая же X-образная передняя часть кузова с широкой решеткой радиатора, выполненной в форме крупных сот, а также фарами с необычными светодиодными блоками дневных ходовых огней.

Корма «паркетника» также окажется схожа с исходной моделью, обзаведясь такими же задними фонарями и бампером с фальшвыхлопными прорезями по краям бампера.

О технической стороне первого в истории кроссовера «АвтоВАЗа» пока ничего неизвестно. Непонятно и будет ли у него система полного привода, которая в рамках платформы «Весты» изначально не предусмотрена.

Напомним, название Alta «АвтоВАЗ» раскрыл еще в конце 2020 года, когда устроил конкурс для своих подписчиков. Им было необходимо выбрать имя для новой модели Lada. Победителями тогда стали варианты Alta, Omega, Slava и Lika.