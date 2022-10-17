Lada Niva вошла в ТОП-39 самых долгоживущих автомобилей в мире

Несмотря на постоянный прогресс в автомобильном мире, некоторые вещи остаются неизменными. Это относится и к некоторым легковым и грузовым моделям, которые, кажется, никогда не выйдут из моды.

Британское исследовательское агенство «Motoring Research» составило список из 39 легковых автомобилей, внедорожников и пикапов, которые выпускаются уже более 40 лет. В этот ТОП журналисты из «Туманного Альбиона» включили также модели, сменившие поколения, но только в тех случаях, когда название машины оставалось неизменным на протяжении всего периода ее производства.

В статье издания говорится о том, что «жизнь начинается в 40 лет», а список из 39 представленных моделей вполне способен без проблем преодолеть отметку и в 50 лет конвейерной жизни.

Для россиян опубликованный зарубежными журналистами ТОП оказался интересен еще и тем, что в нем представлена одна модель отечественного производства – Lada Niva.

Несмотря на то, что российский внедорожник занял в этом рейтинге только одиннадцатую позицию из тридцати девяти (от младшей модели к старшей), именно «Нива» является единственным автомобилем, который выпускается на протяжении более 40 лет практически в неизменном виде.

ТОП-39 самых долго выпускаемых автомобилей в мире по версии «Motoring Research»:

1 место –Mini (41 год);

2 место – Nissan Maxima (42 года);

3 место – Jeep CJ (42 года);

4 место – Citroen 2CV (42 года);

5 место – Fiat Panda (42 года);

6 место – Holden Commodore (42 года);

7 место – Volkswagen Jetta (43 года);

8 место – Mercedes-Benz G-Class (43 года);

9 место – Mitsubishi Galant (43 года);

10 место – Mitsubishi Lancer (44 года);

11 место – Lada Niva Legend (45 лет);

12 место – Honda Accord (46 лет);

13 место – Buick LeSabre (46 лет);

14 место – Ford Fiesta (46 лет);

15 место – BMW 3 Series (47 лет);

16 место – Volkswagen Polo (47 лет);

17 место – Jeep Cherokee (48 лет);

18 место – Volkswagen Golf (48 лет);

19 место – Volkswagen Passat (49 лет);

20 место – Honda Civic (50 лет);

21 место – Jaguar XJ Series (51 год);

22 место – Suzuki Jimny (52 года);

23 место – Range Rover (53 года);

24 место – Toyota Corolla (56 лет);

25 место – Ford Falcon (56 лет);

26 место – Hindustan Ambassador (57 лет);

27 место – Ford Mustang (58 лет);

28 место – Porsche 911 (58 лет);

29 место – Nissan Skyline (65 лет);

30 место – Volkswagen Beetle (65 лет);

31 место – Toyota Crown (67 лет);

32 место – Mercedes-Benz S-Class (68 лет);

33 место – Mercedes-Benz SL-Class (68 лет);

34 место – Mercedes-Benz E-Class (69 лет);

35 место – Chevrolet Corvette (69 лет);

36 место – Toyota Land Cruiser (71 год);

37 место – Volkswagen Transporter (72 года);

38 место – Ford F-Series (75 лет);

39 место – Chevrolet Suburban (84 года).