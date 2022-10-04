Назван большой и надежный кроссовер в России, а также все его недостатки

Предложений кроссоверов на российском вторичном рынке сейчас немало, но далеко не все из них, особенно оснащаемые турбированным двигателем, могут похвастать вместительностью и надежностью. Таким автомобилем эксперты считают Volvo XC90 первой генерации.

Как пишет издание «За рулём», «турбонаддув в двигателе далеко не всегда означает ничтожный ресурс и частые ремонты». И в случае с первым поколением XC90 это утверждение кажется действительно верным.

В качестве примера журналисты приводят мотор с индексом B5254Т2, который после модернизации сменил последнюю цифру на «9». Двигатель, относящийся к семейству Modular, оказался в гамме XC90 как самым популярным, так и самым надежным, даже несмотря на наличие пяти цилиндров и турбины.

Впрочем, от определенных недостатков инженеры Volvo уберечь его все же не смогли.

Так, например, в нем периодически могут возникать неисправности с фазовращателями, а также течь сальники (чаще всего на пробегах выше 150 тысяч километров). Ремень ГРМ компания советует менять каждые 120 тысяч км, но сервисмены рекомендуют делать это раз в 100 тысяч километров. Кроме того, пятицилиндровый турбомотор очень не любит перегревы, поэтому необходимо максимально внимательно следить за чистотой радиаторов.

На сегодняшний день на «вторичке» продаются 5-цилиндровые Volvo XC90 первой генерации с пробегами более 350 тысяч километров, но все еще находящиеся в отличном состоянии. При этом с более мощным турбомотором T6 покупать такие кроссоверы эксперты не советуют.