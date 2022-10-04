Названы автомобили с самыми надежными и проблемными подвесками

Иногда даже, казалось бы, относительно надежный автомобиль популярной автомобильной марки может скрывать в себе ряд потенциальных технических проблем, которые начнут проявляться после пробега более 100 тысяч километров. Причем чаще всего речь идет о шасси, которое не выдерживает эксплуатации по российским дорогам. Эксперты назвали автомобили как с самыми надежными, так и самыми проблемными подвесками.

В число самых «живучих» шасси знатоки автомобильного рынка России включили подвески таких моделей как Mitsubishi ASX, Volkswagen Tiguan первой генерации, Renault Duster, Suzuki Grand Vitara 2012-2014 годов выпуска (японская сборка) и Toyota RAV4.

Весь этот список может похвастать надежными ходовыми элементами, которые чаще всего не создают проблем до пробегов в 100-120 тысяч километров, а при грамотном обслуживании и аккуратной езде способны проехать без какого-либо ремонта еще больше.

Вместе с тем, в категорию автомобилей, которые имеют склонность к выходу из строя подвесок, вошли немецкие 10-летние модели Audi A8, BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class, которые страдают от поломок пневмобаллонов и многих других сложных по конструкции деталей шасси.

Немногим лучше дела идут с внедорожниками Land Rover и Mercedes-Benz, которые также не славятся надежными подвесками.

Плохо «ходят» подвески с облегченными алюминиевыми рычагами, которые используют кроссоверы и седаны BMW, а также автомобили Jaguar и модели Infiniti EX и QX50. Кроме того, слабым шасси за последнее десятилетие зарекомендовали себя корейские автомобили Kia и Hyundai, но в случае с ними ремонт обойдется гораздо дешевле, чем с вышеобозначенными премиальными машинами.