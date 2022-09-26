ДомойАвтоновости сегодняToyota Camry покинет российский рынок в 2022 году

Toyota Camry покинет российский рынок в 2022 году

От: Алексей Шмидт
2 1920 1080 tcm 3020 2216776

Российский рынок может потерять ключевую модель Toyota с закрытием завода этой японской марки в Санкт-Петербурге. Речь идет о седане Toyota Camry, который долгое время возглавлял список самых популярных автомобилей в своем сегменте. 

В заявлении руководства Toyota, опубликованном в конце прошлой недели, говорилось следующее:

«После шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности возобновления производства в будущем». 

58ce4c5c7803557405e27b8b6e0043af6a28f85b

С закрытием площадки локализованных Toyota Camry в России больше не останется и единственным вариантом приобрести эту модель станет поставка таких машин из заграницы, в том числе подержанных машин из Японии. 

interior 3 tcm 3020 2215383

В качестве автомобиля, который может захватить долю рынка у Camry, называют корейский Kia K5. Ему уже удалось повторить успех японской модели, однако проблемы наблюдаются и у него. Выпуск 4-дверки на заводе «Автотор» в Калининграде остановлен и, по всей вероятности, уже не возобновится. 

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+