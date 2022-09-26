Toyota Camry покинет российский рынок в 2022 году

Российский рынок может потерять ключевую модель Toyota с закрытием завода этой японской марки в Санкт-Петербурге. Речь идет о седане Toyota Camry, который долгое время возглавлял список самых популярных автомобилей в своем сегменте.

В заявлении руководства Toyota, опубликованном в конце прошлой недели, говорилось следующее:

«После шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности возобновления производства в будущем».

С закрытием площадки локализованных Toyota Camry в России больше не останется и единственным вариантом приобрести эту модель станет поставка таких машин из заграницы, в том числе подержанных машин из Японии.

В качестве автомобиля, который может захватить долю рынка у Camry, называют корейский Kia K5. Ему уже удалось повторить успех японской модели, однако проблемы наблюдаются и у него. Выпуск 4-дверки на заводе «Автотор» в Калининграде остановлен и, по всей вероятности, уже не возобновится.