Эксперты назвали автомобили, на которых мы будем ездить после 2022 года

Продажи электрических автомобилей в мире продолжают расти. Только за первые полгода 2022 года объем реализации «батарейных» машин увеличился на 81 процент, тогда как спрос на машины с ДВС постепенно падает (-12% к прошлом году).

Разумеется, большую часть роста электромобилей несет за собой Китай, где с января по июнь 2022 года было продано более 2 миллионов чистых «электричек».

Среди главных плюсов такого вида техники эксперты назвали экономию на поездках. Расходы на электрическую энергию сейчас заметно ниже, чем на традиционное топливо (бензин или дизель).

Согласно подсчетам журнала «За Рулем», при среднем расходе 15 кВт/ч на 100 километров пути в Китае тратят 1,22 доллара США, тогда как за ту же дистанцию, но уже на автомобиле с ДВС им приходится платить в 11 раз больше – 13,5 долларов.

Еще одним немаловажным фактором в росте популярности электрических автомобилей является их цена, которая в последние годы стала выравниваться по отношению к машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, ранее стало известно о планах компании китайской марки BYD, занимающейся сейчас выпуском исключительно электромобилей и гибридов, зайти на российский рынок. Произойдет это в конце 2022 – начале 2023 года.

Кроме того, к началу производства первых электрических автомобилей готовится столичное предприятие «Москвич», планирующее начать выпуск таких машин в 2023 году.