В России могут появиться автомобили китайской компании BYD

Китайский автопроизводитель BYD (Build Your Dream) планировал возвращение на российский рынок в последние несколько лет, но каждый раз эти стремления «поднебесного» автогиганта заканчивались неудачей. Впрочем, все может измениться уже в 2023 году. По неофициальной информации, в BYD уже приняли решение и даже определились с дистрибьютором своих машин в РФ.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, в 2023 году китайский автогигант может вернуться на российский рынок, где он продавал свои автомобили в конце 2000-х. Тогда речь шла о седане F3 и хэтчбеке Flyer с ДВС, пользовавшихся крайне невысоким спросом.

Однако современная линейка BYD не включает в себя автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания – сейчас это только электромобили и гибриды.

BYD Qin Plus

Предполагается, что первыми на российский рынок начнут поступать седан Qin Plus и хэтчбек Dolphin, а в будущем появится еще и кроссовер Song Plus.

Поставки «электричек» BYD планирует наладить через Белоруссию (компания SGP). Ввозить туда автомобили будут напрямую из Китая.

По информации инсайдеров, работы над получением сертификатов Одобрения типа транспортных средств для 4- и 5-дверок BYD уже стартовали. После того, как они получат соответствующую документацию, их можно будет легально продавать на территории всего Таможенного или Евразийского экономического союза.

Сколько будут стоить батарейные модели BYD в России пока неизвестно. По слухам, их премьера может состояться уже конце 2022 – начале 2023 годов. Тогда же станут известны их характеристики и цены на нашем рынке.