Volkswagen Tiguan 3 поколения выехал на тесты

Компактный кроссовер Tiguan появился в модельном ряду компании Volkswagen в 2007 году, став вторым SUV марки после Touareg. Вторая генерация небольшого немецкого вседорожника дебютировала в 2015-м году, а спустя пять лет пережила рестайлинг. Теперь же в VW работают над третьим поколением «Тигуана», который на днях подловили в ходе тестов на общественных дорогах.

Тестовый прототип Tiguan 3, практически полностью лишенный камуфляжа, был заснят на одном из горных серпантинов в Германии.

Разумеется, определенная маскировка на машине присутствовала. Она всеми силами пыталась скрыть дизайн передней и задней оптики, так что, скорее всего, основные изменения сосредоточатся как раз в этой области.

Линия крыши автомобиля выглядит более покатой, чем у второй генерации модели, а задние стойки обладают небольшим наклоном.

Из того, что уже отчетливо видно на фотографиях, стоит выделить нижнюю часть радиаторной решетки, которая станет намного крупнее и охватит почти весь «передок» автомобиля.

Об изменениях в салоне пока ничего неизвестно, но, с большой долей вероятности, автомобилю достанется так называемый «парящий» дисплей мультимедийной системы.

О «технике» информации пока нет. По слухам, автомобиль получит как вариант с ДВС, так и электрифицированную модификацию. Не исключен и вариант с полноценным «батарейным» исполнением.

Официальная премьера Volkswagen Tiguan 3 генерации состоится еще нескоро – в 2024 году. Впрочем, первые официальные подробности о новинки могут появиться гораздо раньше – уже в следующем году.