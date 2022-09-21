Mitsubishi представила новый ASX: он оказался братом Captur

Компания Mitsubishi вступила в альянс Renaul-Nissan в 2016 году. Тогда же стартовал процесс унификации модельного ряда всех этих марок. Но первой моделью, которая прошла через эту процедуру, оказался новый ASX, ожидавший полноценной смены поколения с 2010 года. Так что внешний облик кроссовера, сильно напоминающий Renault Kaptur не стал неожиданностью.

Второе поколение Mitsubishi ASX оказалось продуктом новомодного бейдж-инжиниринга. Автомобиль хоть и отличается от европейского Captur образца 2019 года, но лишь небольшими экстерьерными деталями, такими как радиаторная решетка и шильдики.

По сравнению с предшественником японский «паркетник» прибавил в длине более 100 мм – до 4370 мм.

В угоду экономии инженеры решили не вносить изменения в панель капота, а также установить второму ASX бампер от исходной модели. Даже колесные диски – точно такие же, как у машин под брендом Renault.

Салон также пересмотру не подвергся. Как и Captur, новый ASX можно будет выбрать как с аналоговой, так и цифровой комбинацией приборов, а также с 7 или 9,3-дюймовыми дисплеями мультимедийной системы.

Агрегатная линейка ASX также повторила модели Renault, поэтому полного привода у кроссовера нет и не будет. В «базе» кроссоверу достался литровый турбомотор на 91 лошадиную силу, агрегатированный 6-скоростной МКПП, а на вершине гаммы расположилась мягко-гибридная силовая установка на базе 1,3-литровой «турбочетверки», которая в связке с МКПП выдает 140 лошадиных сил, а с 7-скоростным «роботом» – 158 л.с.

2020 – Nouveau Renault CAPTUR E-TECH Plug-in

Кроме того, для модели заявлено два полноценных гибрида. Каждый из них оснащен силовой установкой E-Tech от Renault с 1,6-литровым «реношным» атмосферником.

В продажу в Европе новый Mitsubishi ASX поступит в марте 2023 года. Его производством будет заниматься предприятие Renault в Испании, которое сейчас собирает «старосветский» Captur.