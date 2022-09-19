Стало известно, во сколько теперь выйдет отремонтировать иномарку

Резкий рост цен и проблемы с доступностью запчастей переросли в настоящий квест для тех, кто вынужден ремонтировать собственный автомобиль. Это заключение подтверждает увеличение количества желающих приобрести не новый, а подержанный автомобиль. Но как ремонтировать такую машину?

Официальные дилерские центры осуществляют гарантийный ремонт, но только по новым или относительно новым машинам. Что касается старых автомобилей возрастом от 5 лет, то их, как правило, чинят в «серых» автосервисах, находящих запчасти по собственным каналам.

По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, ситуация с ремонтом обслуживанием иностранных машин в стране хоть и остается сложной, но все же не критичная. Поставки запчастей идут как по параллельному импорту, так и по официальным каналам.

Впрочем, как отмечает агенство «Прайм», главный вопрос состоит в их ценах. Из-за разрыва логистических цепочек поставок стоимость запчастей и сроки их доставки в среднем увеличились на 30 процентов. А ряд деталей компаний, поставивших свой бизнес в России на «стоп», подорожали на 90 процентов.

Все это приводит к тому, что продать подержанный автомобиль иностранного бренда по желаемой цене становится все сложнее и сложнее.