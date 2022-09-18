Составлен Топ-5 автомобилей, по которым в России будут скучать

В 2022 году автомобильный рынок России полностью сменил свою структуру. В августе более половины продаж обеспечила Lada, а также три китайских марки – Haval, Geely и Chery. Журналисты челябинского издания «74» составили рейтинг из пяти моделей, которые сыграли важную роль на российском авторынке и, скорее всего, уже не вернутся.

В подборке не принимали участие автомобили из премиального сегмента, а также корейские автопроизводители Hyundai и Kia, японская Toyota и ряд других азиатских брендов, которые планируют остаться.

На первой строчке в этом Топ-е оказался кроссовер Renault Duster. Автомобиль появился в России в 2012 году и сразу же стал бестселлером. Его покупали за неплохие внедорожные возможности, невысокую цену и большой выбор версий. Машина считалась надежной и ликвидной и долгое время возглавляла рейтинг самых популярных SUV в стране.

Второе место журналисты отдали Skoda Octavia. Вместительный лифтбэк чешского автопроизводителя на протяжении многих лет пользовался среди россиян высоким спросом, а сейчас остается одним из лидеров в своем сегменте по популярности на вторичном рынке.

В тройку вошел также японский кроссовер Nissan Qashqai, дебютировавший в далеком 2006 году. Автомобиль представлял собой практически идеальный городской кроссовер для тогдашнего россиянина, о чем хорошо говорили его показатели продаж.

Mazda CX-5 стала в этом рейтинге четвертой. Японский «паркетник» выделялся среди остальных представителей своего сегмента отличным дизайном и впечатляющими по меркам кроссоверов ездовыми качествами. Правда стоил этот вседорожник недешево. Впрочем, даже это обстоятельство позволяло ему стабильно входить в ТОП-25 российского рынка.

Замкнул этот Топ Volkswagen Polo. Как отмечает автор статьи, до выхода этой модели в 2010 году понятие «бюджетный автомобиль» подразумевало «некую ущербность». И «Поло» удалось поднять эту планку на новый уровень. Автомобиль воспринимался как иномарка, а не удешевленная машина из стран третьего мира.