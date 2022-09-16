Lada, Kia и Exeed. Российские автовладельцы назвали “Автомобиль года»

Жюри конкурса «Автомобиль года», проводящегося с 2000 года, подвело итоги опроса автовладельцев с целью выявить лучшие машины в России в 2022 году. Организаторы премии начали собирать отзывы автовладельцев страны еще в начале этого года, однако были вынуждены увеличить сроки сбора информации из-за их резко изменившихся предпочтений. В итоге на первых местах оказались российские, а также китайские и корейские модели.

Впрочем, лидерами в малом классе по прежнему остаются Lada Vesta, а также Kia Rio и Skoda Rapid.

В категории самой признанной машины в классе новинок первенствовал Lada Largus.

Лучшим в премиальном сегменте неожиданно оказался китайский кроссовер Exeed VX, тогда как в люксовой категории машин второй год подряд победителем становится Aurus Senat. Это автомобиль, который выпускается в России.

Несмотря на фактически полное отсутствие на складах дилеров Subaru Forester любовь к нему среди россиян не угасает. Этот кроссовер занял первое место в номинации легкие внедорожники.

Достаточно высоким спросом в России продолжают пользоваться также корейские автомобили, которые последовательно заняли первые строчки в своих классах. Это Kia Picanto, Kia Ceed и Kia K5.

В специальной номинации «Лучший автомобиль для путешествий» первую позицию занял Volkswagen T6.1, в классе «Прорыв года» – GAZelle e-NN, а «самым популярным китайским автомобилем» стал Chery Tiggo 8 PRO.