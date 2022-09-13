Худшие суперкары всех времен: здесь и Ferrari и Lamborghini

Как известно, в большинстве аспектов суперкары представляют собой вершину автомобильной промышленности. Лимитированный тираж, возможности персонализации, премиальная клиентура и самые лучшие характеристики, которые только можно представить. Но порой бывает, что у разработчиков машин что-то не получается, и это приводит к плачевным результатам.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала 5 самых худших суперкаров всех времен.

5 место – Ferrari 400

Модель 400 – это всего лишь один из представителей семейства 2+2 GT от Ferrari в 1970-х и 1980-х годах, которое остается самым долгоиграющим в истории итальснкого автопроизводителя. Сам «четырехсотый» появился в 1979 году и в нем было реализовано множество интересных задумок, таких как инжектор, сменивший карбюраторы, а также первая в истории Ferrari автоматическая коробка передач. В конце концов, это был гран-турер, на котором могла ездить вся семья.

Впрочем, как показало время, 400-я модель оказалась не очень приятной в управлении, а также не отличалась высокой скоростью. Добавьте к этому проблемы с надежностью, не самую лучшую сборку, а также отделку. И получится плохой «Феррари».

4 место – Jaguar XJ220

Это, пожалуй, одна из самых печально известных историй в мире суперкаров и классический случай, когда автопроизводитель не смог выполнить данное клиентам обещание. XJ220 впервые дебютировал в качестве концепт-кара в конце 80-х годов и использовал V12 с естественным впрыском, обладал полным приводом, а также дверьми-ножницами.

Jaguar перенял у модели XK120 ту же схему наименования, в которой номер обозначал целевую максимальную скорость.

Интерес к XJ220 был большой, и многие покупатели внесли задаток за серийный автомобиль. Однако, когда «товарный» образец появился на свет, все вышло не совсем так, как планировалось. Серийный XJ220 отказался от дверей-ножниц в пользу обычных, был заднеприводным, а не полноприводным и, что самое разочаровывающее, 6,2-литровый V12 исчез, а на его место был установлен турбированный V6, версия которого также использовалась в культовом раллийном автомобиле MG Metro 6R4 группы B.

На некоторое время XJ220 даже стал самым быстрым серийным автомобилем в мире, достигнув скорости 349 километров в час. Но все же это не спасло от разочарования практически всех, особенно его покупателей.

3 место – Lamborghini Countach

Разумеется, у Countach есть свои сильные стороны. Он остается одним из самых эффектных и мгновенно узнаваемых суперкаров всех времен, а для многих людей представляет собой идеального представителя этого класса. Немалая доля в этом является заслугой двигателя V12 с впечатляющей производительностью и прекрасным звуком.

К сожалению, в остальном все вышло печально. В те времена Lamborghini не знала, как делать автомобили удобными для повседневной эксплуатации. Тяжелый руль, неинтуитивные органы управления в салоне, множество сомнительных решений и приспособлений, а в более поздних моделях, таких как 25th Anniversary, полное отсутствие обзора сзади.

Благодаря своему культовому статусу Countach остается иконой, и цены на него, вероятно, будут продолжать расти, но порой его покупатели забывают, что это не самая удачная разработка «Ламбы».

2 место – Caparo T1

В 2000-х годах два опытных инженера, в портфолио которых входила работа в команде Формулы-1 McLaren F1, решили посмотреть, что будет, если кто-то воспримет термин «автомобиль Ф1 для дорог общего пользования» практически буквально. В итоге получился Caparo T1, автомобиль, который можно было легально водить в городе, но выглядевший как приз за 100% прохождение гоночной видеоигры 2000-х годов.

Машина весила менее полутонны и использовала 3,5-литровый V8 мощностью 575 л.с. Этот силовой агрегат в то время использовался в гоночных автомобилях IndyCar. Несмотря на то, что технически Caparo T1 мог использоваться на общественных дорогах, водить его по ним считалось безумием.

Если условия не были абсолютно идеальными, он с большим трудом проходил повороты. Кроме того, он был ужасно ненадежным, страдал от возгорания двигателя в руках Джейсона Платона из шоу Fifth Gear, и от выпадения днища в руках Джереми Кларксона из Top Gear.

Компания планировала выпускать около 25 единиц таких машин в год, но очень быстро закрылась, а местонахождение автомобилей, которые они все-таки собрали, до сих пор неизвестно.

1 место – Devel Sixteen

Компания Devel дебютировала почти десять лет назад (в 2013 году), когда впервые показала нефункциональную модель своего первого автомобиля – Sixteen.

Арабский автопроизводитель обещал, что гиперкар будет комплектоваться двигателем V16, а его мощность составит 5000 лошадиных сил. Естественно, все были заинтригованы.

В конце концов, первый прототип появился в 2017 году (наши журналисты тогда даже летали на его презентацию в Дубай), но выглядел он несколько иначе, чем тот, который компания показывала на рендерах. Впрочем, обещание двигателя V16 все оставалось в повестке.

Что вышло в итоге? Первый серийный Devel Sixteen получил мотор V8 с заявленной мощностью 2000 лошадиных сил, а внешне выглядит как переодетый C8 Corvette. Компания утверждает, что двигатель V16 все еще существует, но когда его начнут устанавливать в Sixteen предпочитает умалчивать.