Названы 3 надежных и недорогих автомобиля, которые стоят своих денег

Современный автомобильный рынок – кошмар для покупателя. Приобрести новую машину по заявленной автопроизводителем цене (РРЦ) практически невозможно. Впрочем, из этой ситуации существует выход – вторичный рынок, где по-прежнему представлено несколько моделей, которые являются надежными и недорогими автомобилями.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала три лучшие подержанные машины, которые стоят своих денег.

Honda Civic 8 поколения (кузов седан)

За автомобиль 2007 года выпуска на российском б/у-рынке сейчас просят примерно 600-650 тысяч рублей. Почему речь идет только о седане? Именно он считается образцом надежности и комплектуется классической автоматической трансмиссией, тогда как хэтчбек «роботом».

Разумеется, у четырехдверки есть несколько минусов, включая тонкое лакокрасочное покрытие, свойственное всем японцам, а также определенные проблемы с рулевой рейкой и подушкой двигателя. Но всё это, скорее, мелочи. И устраняются они путем относительно небольших вложений.

Toyota Corolla 10 поколения

Наиболее популярной на нашем рынке модификацией этого седана является версия с 1,6-литровым бензиновым мотором и роботизированной трансмиссией, но лучшим выбором будет модификация с тем же двигателем, но «автоматом».

Такие машины практически не доставляют проблем их владельцам, но все же имеют ряд недостатков, включая такие слабые места как: тонкое ЛКП кузова, повышенный износ втулки рулевой рейки, выход из строя водяной помпы или бендикса стартера.

На сегодняшний день средняя цена на Toyota Corolla 2007 года выпуска составляет около 700 тысяч рублей.

Kia Ceed 1 поколения

Наиболее популярной в России модификацией этого корейского хэтчбека является версия с 1,6-литровым 122-сильным мотором и автоматической трансмиссией, однако покупать все же стоит не ее, а вариант с 2-литровым двигателем (143 л.с.) и «механикой».

Кузов «Сида» неплохо справляется с коррозией, однако пятая дверь находится в «группе риска». Как правило ржавчина появляется на ее нижней кромке. Кроме того, слабым местом этого корейца считается передняя подвеска, где относительно быстро выходят из строя шаровые опоры и сайлентблоки, а также головное устройство, которое может периодически зависать.

Цены на эту популярную пятидверку в России 2007 года выпуска составляют в среднем 550 – 600 тысяч рублей.