Lada Niva назвали одним из самых надежных внедорожников в мире

Кроссоверы и внедорожники сейчас являются одними из самых популярных машин на планете. Их продажи растут по отношению к другим классам не только на глобальном рынке, но и в России. Эксперты американского издания «Slash Gear» решили составить рейтинг самых надежных внедорожников, которые когда-либо были построены и продавались в мире. В ТОП вошли 12 моделей, одной из которых, неожиданно, оказалась российская Lada Niva.

Описывая «Ниву» американские журналисты отмечают, что на сегодняшний день по дорогам ездит крайне мало машин, которые по конструкции являются такими же простыми, как внедорожник, спроектированный еще во времена СССР. Одновременно с этим они оказались удивлены, что с 1977 года, когда началось производство Niva, эта модель практически не поменялась.

По мнению американского портала, внедорожник Lada Niva Legend представляет собой «забавное сочетание старых и новых технологий».

«Такие функции, как кондиционер и подогрев сидений, вступают в противоречие с пластмассовой приборной панелью и старинными колонками», – говорится в статье зарубежной прессы.

Не забыли журналисты «Slash Gear» отметить и выдающиеся внедорожные способности российского вездехода. По их словам, автомобиль может похвастать множеством элементов, которые позволят не застрять при езде там, где дороги отсутствуют как таковые, а также отремонтировать его буквально «на коленке».

«Конструкция автомобиля настолько проста, что если что-то сломается, большинство владельцев смогут починить это самостоятельно, используя только основные инструменты», – уверены авторы заметки.

Ранее немецкое издание «Focus» назвало необычную причину для покупки другого российского внедорожника – Niva Travel. По их словам, с постоянным полным приводом, центральной блокировкой дифференциала, короткими свесами и компактными габаритами на бездорожье такая Lada явно превосходит Dacia Duster.