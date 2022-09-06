В Новосибирске нашли минивэн из Японии в стиле Toyota Alphard

С весны этого года в Россию резко вырос ввоз подержанных японских автомобилей. Журналисты новосибирского издания «НГС» встретили на дорогах своего города необычный минивэн, который является аналогом хорошо известного на нашем рынке Toyota Alphard.

По словам редакторов издания, сумевших оценить редкую в наших широтах «праворульку» под названием Toyota Esquire, машина 2018 года обошлась ее владельцу примерно в 2 миллиона рублей. Автомобиль сильно похож на Alphard внешне, но в «тойотовской» иерархии располагается на ступень ниже этого минивэна.

Его длина составляет 4695 мм, ширина – 1695 мм, тогда как у Alphard эти показатели равны 4945 и 1850 мм соответственно.

В Новосибирск привезли гибридный вариант Escuire с передним приводом, пробег которого равен 85 тысячам километров. Внутри машины предусмотрено восемь посадочных мест. Причем на втором ряду располагаются так называемые раздельные «капитанские кресла» с собственными подлокотниками.

Приводит в движение автомобиль гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового бензинового ДВС, работающего в паре с электрическим мотором. Суммарная отдача обеих агрегатов составляет 136 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор.

Расход машины в смешанном цикле равен всего 4,2-литрам горючего на 100 километров. В плюсы модели журналисты отнесли просторный салон, высокую посадку и хорошую обзорность.

В арсенал конкретно этого Esquire входят: 7 подушек безопасности, система предотвращения столкновений, а также контроля полосы движения, автоматическая активация дальнего света, мультируль, кожаная отделка сидений и рулевого колеса, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки и многое другое.

По словам владельца автомобиля, среди минусов его нового «железного коня» он обнаружил только недостаточно высокий клиренс. В остальном же Esquire пока его только радует.