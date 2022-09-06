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«АвтоВАЗ» планирует представить правительству РФ стратегию своего развития

От: Алексей Шмидт
lada niva legend na konveyere avtovaza

Компания «АвтоВАЗ» готовится представить правительству РФ первый вариант стратегии собственного развития. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября, в рамках официального заявления российского автогиганта. 

Предполагается, что в проект развития компании войдет возобновление производства автомобилей Lada Vesta, которые должны вернуться на конвейер в 2023 году. Кроме того, компания намерена в течение 2022 года возобновить выпуск машин с функцией поддержки устойчивости.

Напомним, ранее российский автогигант восстановил производство ряда моделей, которые изначально были лишены многих иностранных комплектующих. Речь идет о Lada Granta, а также Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Автомобили после длительного простоя начали сходить с конвейера на регулярной основе. 

И если изначально оснащение всех этих трех моделей было сильно урезано, то теперь в него постепенно возвращаются утраченные опции. В их число недавно вошел кондиционер, а также система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», которая теперь имеет механический режим активации, а не автоматический, как было раньше.

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