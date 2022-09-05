Названы самые надежные автомобили в мире: первые места у «японцев»

Ежегодно различные источники могут выпускать по несколько исследований, в которых оценивается надежность автомобилей, их безотказность, а также удовлетворенность ими клиентов или отсутствие таковой. Хотя эти исследования могут нарисовать красивую картину для некоторых моделей, они не являются гарантией того, что ваш опыт владельца будет точно таким же, как показал опрос.

Последний такой рейтинг, о котором стало известно Daily-Motor.Ru, был опубликован агенством «Warrantywise».

Аналитики этой компании оценили автомобили по индексу надежности. Исследование фокусируется на автомобилях, проданных на мировом рынке, которым на момент составления отчета было менее 10 лет. Он не претендует на 100-процентную объективность, но может помочь потенциальным покупателям, заинтересованным в приобретении того или иного автомобиля.

В чарте лидируют японские марки. На первом месте – Honda Jazz (он же Honda Fit), получивший общую оценку надежности в 93,7 из 100 баллов. Второе место заняла Mazda 2 с 89,9 баллами, а третье – еще одна японская модель – Toyota Auris. Последняя марка, как и Honda, имеет репутацию компании, выпускающей надежные автомобили, так что в том, что эти две модели возглавили рейтинг, нет ничего удивительного.

Четвертое место досталось Mazda MX-5, которая является самым популярным родстером в мире и единственным автомобилем этой категории в данном списке. Общая оценка MX-5 составила 86,5 из 100 баллов, что всего на один балл больше, чем у Toyota Aygo, занявшего пятое место. Последний потерял свою позицию из-за превышения значения самой высокой стоимости ремонта, зафиксированного в 2021 году.

Две модели Kia – Ceed и Rio – зарезервировали за собой шестое и седьмое места, в то время как Suzuki Alto оказался восьмым. Еще один азиатский бренд, Hyundai, занял со своей моделью i20 девятую строчку.

Замкнул десятку единственный в этом ТОП-е автомобиль европейского бренда – Peugeot 107. Впрочем, справедливости ради, нельзя не отметить, что он имеет общие гены с японским Toyota Aygo.