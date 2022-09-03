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ТОП-8 самых дорогих китайских машин в России

От: Алексей Шмидт
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Пока российский авторынок переживает не лучшие времена, китайские автомобильные бренды наращивают свою долю в большинстве сегментов. Однако вместе с появлением новых моделей, которые постепенно улучшаются в качестве, увеличиваются и их цены. Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала прайс-листы всех китайских автопроизводителей, продающих свои автомобили в России, назвав из них самые недешевые. 

Exeed TXL 2.0

Премьера полноприводного кроссовера TXL состоялась в РФ осенью 2020 года, а в конце 2021-го модель пережила обновление. В середине этого лета у вседорожника появился более мощный мотор – 2-литровый агрегат, который на нашем рынке выдает до 197 лошадиных сил (в Китае 249 л.с.). Все это сильно отразилось на цене TXL, который сейчас в самой дорогой версии 2.0 стоит от 4 миллионов 649 тысяч 900 рублей.

Haval H9

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Полноразмерный рамный внедорожник появился в России в далеком 2015 году. Автомобиль оказался настолько популярным, что остается в модельном ряду марки по сегодняшний день. Самое доступное исполнение H9 сейчас стоит на нашем рынке от 4 миллионов 599 тысяч рублей.

Exeed VX 

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Еще один вседорожник премиального суббренда Chery, который стоит совсем недешево. Премьера модели в России состоялась в конце 2021 года. До этого момента линейка Exeed в РФ состояла только из одного кроссовера – TXL.

Сейчас за Exeed VX просят минимум 4 миллиона 139 тысяч 900 рублей.

GMW Poer 

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Китайский пикап, спроектированный инженерами Great Wall, с заявкой на премиум. Так что и стоит он как премиальный автомобиль. Минимальный входной прайс на эту модель в России составляет 3 миллиона 599 тысяч рублей.

Geely Tugella

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Купеобразный кроссовер Geely добрался до российского рынка осенью 2020 года. Автомобиль вышел в продажу в самых дорогих версиях, а уже к 2021-му году подоспели его базовые модификации. Сейчас за самую доступную из них просят от 3 миллионов 549 тысяч 990 рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max

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Одна из первых SUV-моделей Chery, которая получила в России систему полного привода. Автомобилю достался более мощный мотор, а также собственный дизайн, который несколько отличается от обычного Tiggo 8 Pro. Цены на него на сегодняшний день стартуют с отметки в 3 миллиона 440 тысяч 900 рублей.

GAC GN8

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Долгое время находившийся в списке самых дорогих китайских автомобилей в стране минивэн, появившийся на российском рынке в 2020 году, теперь находится довольно далеко от лидеров этого рейтинга. Заявленная цена на GN8 на сайте автопроизводителя составляет минимум 3 миллиона 399 тысяч рублей. 

Haval Dargo

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Одна из последних новинок китайского автопрома на нашем рынке. Кроссовер с необычной внешностью длиной 4,6-метра оценен минимум в 3 миллиона 199 тысяч рублей. 

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