Названы 5 самых самых некрасивых автомобилей в мире

Как известно, понятие красоты – чистый субъективизм. Впрочем, в автопроме, как и в жизни, существуют исключения. Редакция Daily-Motor.Ru назвала десятку самых непривлекательных автомобилей в мире, которые одни называют экстравагантными, а другие – некрасивыми.

Chrysler PT Cruiser (выпускался с 2001 по 2010 годы)

На рубеже веков ретро-стиль был в моде. Современный Volkswagen Beetle оказался наиболее ярким примером того, как можно реализовать его правильно. То же самое можно сказать и о причудливом Nissan Figaro. Однако Chrysler PT Cruiser – не входит в этот список.

Поговаривали, что он напоминает дизайн автомобилей 1930-х годов, и одновременно с этим тогдашний крах американской фондовой биржи.

Hyundai Coupe (выпускался с 1996 по 2001 годы)

Сейчас уже сложно представить, что почти 30 лет назад автомобили Hyundai считались чем-то, вроде дешевых подделок на настоящие машины. Модель Coupe создавалась корейскими инженерами с расчётом того, чтобы быть спортивной и недорогой, конкурируя с японскими. Но что-то пошло не так.

Описывая дизайн машины кто-то из автомобильных журналистов даже объективно заметил, что Hyundai Coupe выглядит так, словно ее дизайн представляет собой прогнанный через «Гугл-переводчик» экстерьер Honda Integra. Автомобиль пытался быть одновременно как мягким, так и агрессивным, но это сочетание не понравилось покупателям.

Наибольшее недоумение в экстерьере автомобиля вызывала его странная светотехника. Впоследствии ряд внешних недостатков модели был устранен, однако с продажами модели Coupe это Hyundai не помогло.

Ford Scorpio (выпускался с 1994 по 1998 годы)

В астрологии «Скорпион» – это круто выглядящее паукообразное насекомое, которое, очевидно, олицетворяет сильный, но загадочный характер. Однако Ford Scorpio смотрится скорее как испуганная рыба, вытащенная из глубин океана.

У машины с ее излишней «зализанностью» и непропорциональными внешними элементами как будто отсутствовал характер.

Pontiac Aztek (выпускался с 2000 до 2005 года)

Первый в истории американской компании внедорожник, который сразу вышел для него «комом». С дизайном машины в Pontiac явно перемудрили, и в итоге машина провалилась на рынке. Россиянам Aztek может быть известен по сериалу «Во все тяжкие», в котором на нем ездил его главный герой Уолтер Уайт.

По задумке режиссера, автомобиль должен был дополнять образ Уайта – неудачника, которого постоянно «пилит» жена.

Fiat Multipla (выпускался с 1998 по 2010 годы)

Какой бы это был список самых некрасивых машин в мире без Fiat Multipla? Этот странный автомобиль, предназначенный для перевозки большого количества людей в Италии, не имеет в своей внешности ни одного привлекательного элемента.

Слишком сложный дизайн передней части делает его больше похожим на утку, чем на автомобиль, а яйцеобразные задние фонари добавляют корме несуразности.

Но как бы странно Fiat Multipla ни выглядел, он был неплохим автомобилем. Стоил недорого, был примерно такой же длины и ширины, как современный Mini, и при этом легко вмещал шесть человек без потери пространства багажника.

С обновлением в Fiat слегка улучшили внешний вид модели, но это лишило Multipla былого шарма.