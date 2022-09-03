Продажи автомобильных огнетушителей в РФ упали на 50%

На российском рынке наблюдается серьезное падение продаж автомобильных огнетушителей. Объемы реализации таких элементов безопасности сократилось в 2022 году от 40 до 50 процентов.

Как пишет издание «Газета.ру», причин в таком развитии событий сразу несколько. Во-первых, закупка автомобильных огнетушителей в стране резко сократилась в марте этого года, когда многие производственные площадки в стране остановились, как и поставки новых машин из-за рубежа.

Другой фактор – недавно отмененное в России требование об обязательной проверке огнетушителя в машине во время технических осмотров. Впрочем, как отмечает источник материала, серьезного влияния на динамику продаж он не оказал.

Ранее стало известно о том, что в июле продажи новых легковушек и коммерческого транспорта в РФ сократилось на 75 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за семь месяцев 2022 года россияне приобрели 387 тысяч 712 новых легковых машин, что оказалось на 58,5% ниже, чем было зафиксировано в январе-июле 2021 года.