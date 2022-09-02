Стало известно, сколько стоят автомобили на аукционах в Японии

В России продолжает расти спрос на праворульные автомобили, которые ввозятся в страну через Владивосток из Японии. В портах этого города царит настоящий бум, за машинами едут тысячи людей, а компании, осуществляющие доставку таких автомобилей, не успевают отвечать на звонки от клиентов, заинтересованных в их услугах. Издание «НГС» решило выяснить, сколько стоят японские автомобили на аукционах.

В заметке, опубликованной на сайте наших новосибирских коллег, говорится о том, что наиболее популярными среди россиян, покупающих машины в Японии сейчас являются такие автомобили, как Honda Freed, Toyota Corolla Fielder, Toyota Esquire, Toyota Passo, Honda Vezel и Mazda CX-5. Их возраст варьируется от 2012 до 2019 годов выпуска.

Так, к примеру, небольшой, но просторный минивэн Honda Freed (2012 год выпуска), оснащённый системой полного привода и 118-сильным мотором, а также вариатором, стоит в Японии при пересчете на российскую валюту около 850 тысяч рублей.

Приобрести универсал Toyota Corolla Fielder 2019 года выпуска, оснащённый полуторалитровым 103-сильным мотором и полным приводом, на аукционах в Японии можно за 1 миллион 130 тысяч рублей.

Toyota Esquire 2015

А за минивэн с необычным дизайном Toyota Esquire 2015 года выпуска с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС, суммарной выдающей 136 л.с., японцы просят порядка 1 миллиона 650 тысяч рублей.