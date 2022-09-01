Россияне скупили в Казахстане почти все новые автомобили: местные недовольны

В последние полгода в России стал набирать популярность тренд на приобретение автомобиля за границей. Первыми странами, куда ринулись россияне с февраля в поисках недорогих машин, стала Япония. Затем – Объединенные Арабские Эмираты, а после даже Китай. Впрочем, впоследствии география стала несколько сужаться и жители страны начали ездить за автомобилями в соседние страны, в том числе Казахстан.

Рост цен на машины в России, а также резкое укрепление рубля по отношению к другим валютам, создало ситуацию, когда дешевле приобрести автомобиль в соседней стране, а затем ввезти и зарегистрировать его на родине.

Так, например, разница в цене одной и той же модели в России и Казахстане сейчас может достигать более 1 миллиона рублей.

По информации издания «Китайские автомобили», максимальная комплектация кроссовера Chery Tiggo 8 Pro стоит в РФ от 3 миллионов 239 тысяч 900 рублей. При этом в соседнем государстве такой же «паркетник» оценен при пересчете с тенге на российскую валюту 2 миллиона 50 тысяч рублей.

Впрочем, без нюансов такая затея, как правило, не обходится. Ранее Daily-Motor.Ru уже рассказывал в статье: «Как пригнать новую машину из Казахстана в Россию» о том, какие сложности ждут россиянина, отправляющегося в соседнюю страну за новым автомобилем.

Но вместе с ростом потока автомобильных покупателей из России стала отчетливо заметна нехватка машин для самих казахстанцев. Запасы дилеров иссекают, а жители соседнего государства жалуются, что им приходится ждать заказанные автомобили по полгода. Причем не хватает не только машин, но и автовозов. Все они заняты транспортировкой в РФ.

Не ослабевает поток машин, следующих в Россию и из Японии, где стоянки портов буквально «забиты» автомобилями, а компании, занимающиеся их покупкой на аукционах «Страны Восходящего Солнца» не успевают отвечать на звонки клиентов.