Как пригнать новую машину из Казахстана в Россию: нюансы

В последние полгода курс рубля по отношению к казахстанскому тенге укрепился до небывалых высот, что спровоцировало большую разницу в ценах на новые автомобили между соседней республикой и Россией. Более того, Казахстан входит в Таможенный союз, а значит пошлины на ввоз машин с его территории к нам отсутствуют. Казалось бы, наступил идеальный момент для того, чтобы наведаться к соседям и присмотреть там себе новый автомобиль. Имеет ли эта затея смысл, разбиралась редакция Daily-Motor.Ru.

Теоретически пригнать новую машину из Казахстана в Россию вполне реально, причем даже с определенной выгодой. Цены на новые автомобили на российском рынке продолжают бить рекорды, а остановившиеся заводы иностранных компаний и постепенное опустошение складских запасов создают дефицит, который давит и без того на завышенные прайсы. Другое дело Казахстан, где таких проблем нет.

Для примера возьмем кроссовер Kia Sportage нового поколения, минимальная рекомендованная цена на который в России начинается от 2 миллионов 849 тысяч 900 рублей. В соседней республике РРЦ на эту модель стартует с отметки в 12 миллионов 890 тысяч тенге.

На момент публикации материала в казахстанских обменниках за один рубль дают 7,2 тенге. Берем в руки калькулятор и считаем. Делим 12.890.000 тенге на 7,2 и получаем … 1 миллион 790 тысяч рублей. Разница больше, чем в 1 миллион рублей. Надо ехать! Впрочем, не все так очевидно.

Нюанс №1

Дилеры в Казахстане стараются избегать прямой работы с россиянами. В чем кроется причина неясно. Возможно это простая перестраховка, чтобы компанию не обвинили в попытках обойти санкционный режим.

Так или иначе, но купить в автосалоне новую машину россиянину, оформив ее на себя, не получится. Для этого придется прибегнуть к помощи гражданина Казахстана, которому придется провести все процедуры оплаты за автомобиль самостоятельно со своих счетов, а затем оформить машину на себя.

И только после этого можно заключать с ним договор купли-продажи, получать местные транзитные номера и везти автомобиль через границу.

Нюанс №2

Вы должны быть физическим лицом. Несмотря на формальное разрешение параллельного импорта, он пока не работает по части ввоза машин в Россию. Ввезенные в страну автомобили юрлицами рискуют пережить аннулирование оформленных на них сертификатов Одобрения типа транспортных средств по жалобам автопроизводителей.

Нюанс №3

Оплачивать таможенную пошлину за автомобиль не нужно, однако лишь в том случае, если он был собран на территории Казахстана или растаможен там же.

Нюанс №4

Оформление машины в России может затянуться. Помимо основного пакета документов, включающего в себя договор купли-продажи, акт приема-передач, электродного ПТС (ЭПТС) новому владельцу придется подтвердить, что автомобиль соответствует требованиям Таможенного союза.

Кроме того, для тех машин, которые не были собраны в Казахстане, будет необходимо оформить свидетельство о безопасности колесных транспортных средств (СБКТС).

Нюанс №5

Существует вероятность того, что ввезенный в Россию автомобиль по параллельному импорту лишится гарантии от производителя. Для того, чтобы проводить с машиной сервисные работы, дилеру придется запрашивать разрешение и средства у автопроизводителя, который, очевидно, им ему не предоставит.

Нюанс №6

По ценам, заявленным на официальных сайтах автопроизводителей, машин в Казахстане в наличии нет. Практически все без исключения дилеры в соседней республике пользуются хорошо известной в России схемой с увеличением стоимости машин за счет установки на них дополнительного оборудования.

Сумма наценки зависит от того сегмента, в котором представлена та или иная модель, а также от жадности руководства конкретного автосалона.