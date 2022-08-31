Дальний Восток «завалили» подержанными иномарками из Японии

В последние несколько месяцев в России резко вырос спрос на подержанные иномарки, которые ввозятся в страну из Японии. Все это привело к тому, что порты Владивостока не выдерживают наплыва большого количества машин. Ими заставлены практически все стоянки вблизи водных путей.

За семь месяцев 2022 года россияне ввезли из Японии 78 тысяч единиц автомобилей. Рост этого показателя составил без малого 30 процентов. Наибольший прирост пришелся как раз на середину лета, когда через Владивостокскую таможню прошло более 15 тысяч машин. Сейчас же ежедневно в Россию из Японии прибывает до 600 единиц подержанных автомобилей.

Основные причины такого развития событий кроются в укреплении российской валюту по отношению к иностранным, что сделало выгодной покупку автомобиля в Японии даже с учетом всех сопутствующих расходов. Как отмечают очевидцы, проживающие неподалеку от портов, автомобили буквально «гроздями» свисают с палуб грузовых судов, а также занимают практически все свободное место на причалах и стоянках.

По мнению экспертов, в будущем эта тенденция будет сохранена, но только в случае, если рубль останется стабильным.

Что касается самых популярных автомобилей среди россиян, которые чаще всего ввозятся к нам из Японии, то в их числе преобладают модели Toyota.

Наибольший интерес со стороны жителей нашей страны приходится на внедорожники Land Cruiser, но не обходит он и линейку седанов местной марки, в которую входят Corolla и Camry.

Аналогичная ситуация складывается и с так называемыми перекупщиками, которые чаще всего предпочитают приобретать на аукционах в Японии подержанные «Тойота», которые благодаря лояльности со стороны россиян к этому бренду затем легче продать на вторичном рынке страны с большой наценкой.