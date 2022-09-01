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Уникальный снегоход ЗИЛ-Э167: прародитель машин с колесной формулой 6×6

От: Алиса Шашкова
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Октябрь 1961 года, Советский Союз. Выдается срочное задание на разработку всепроходимого колесного снегохода. Срок – до 1 января 1963 года. Задача ложится на плечи команды конструкторов с московского автомобильного завода «ЗИЛ». Их детищем должен был стать необычный вездеход, способный проехать где угодно, а также делать все, что угодно. Для его опытного образца определили название – ЗИЛ-Э167.

По слухам, официальный запрос в «ЗИЛ» то ли потерялся, то ли оказался в одной из непрочитанных стопок документов главного конструктора предприятия. Сразу после того, как это выяснилось, в Союзе закипела бешеная работа по созданию машины, причем подготовить проект пришлось бы всего за два месяца.

Однако советское предприятие имело туз в рукаве в виде ведущего конструктора, которым была женщина. На групповой фотографии она стоит прямо под фарами собственной разработки. 

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Будучи советскими мастерами инженерного дела, эта команда делала то, что у них всегда получалось лучше всего: импровизировала, адаптировалась и преодолевала трудности.

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В порыве чистого автомобильного гения специалисты взяли уже функционирующий прототип – более ранний проект той же команды, «вырезав» из него новую модель.

Это выражение можно воспринимать буквально. Команда подошла к грузовику ЗИЛ-135Л с колесной формулой 8х8, лишила его одной из внутренних осей и, волшебным образом, закончила разработку вездехода с колесной формулой 6х6.

Помните, что срок сдачи нового автомобиля был 1 января 1963 года? Так вот, ЗИЛ доставил заказ на … угадайте с трех раз! Правильно, 31 декабря 1962 года. Можно сказать, что они опередили график на год!

the father of all 6x6s is this 60s soviet doomsday snowmobile developed in two months 18

Но, шутки в сторону. Экспериментальный проект, который инженеры придумали, был действительно поразительным. В соответствии с передовым опытом советской моды автомобилестроения, вездеход получил подходящее для него имя ЗИЛ Э-167. Буква «Э» означала «экспериментальный».

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Длина машины составила 9,3 метра, ширина – 3,1-метра, а высота – 3 метра. В качестве силовых агрегатов будущему вездеходу досталось сразу два варианта мощнейших двигателей – V-образные бензиновые ЗИЛ-375 с предпусковыми подогревателями, рабочий объем каждого из которых был равен 6 литрам. Раз уж речь шла об экспериментальном проекте, то трансмиссию можно было выбрать автоматическую.

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Максимальная скорость машины оказалась равна 75 километрам в час, а показатель грузоподъемности составил 5 тонн. 

После того, как автомобиль был полностью готов, ЗИЛ-Э167 отправился на первые ходовые испытания. Машину тестировали два года – до 1965-го, а затем единственный существующий экспериментальный экземпляр был сослан на строительство газопровода в Сибири.

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Несмотря на то, что машина оказалась востребована и хорошо показала себя в местах, для которых проектировалась, интерес к проекту со стороны государства постепенно утих, так что до серийного производства уникальный снегоход так и не доехал. 

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