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Новый Ford Explorer сделали более агрессивным: первое изображение

От: Михаил Романченко
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Совсем недавно компания Ford обновила свой полноразмерный кроссовер Explorer. С рестайлингом он пережил заметные изменения как снаружи так и внутри. Но некоторых произошедшие с моделью перемены не устроили и для вседорожника уже придумали пакет тюнинга. 

Независимый дизайнер, известный в Сети под ником «Kelsonik», опубликовал собственный вариант дизайна нового Explorer, с которым американский SUV выглядит гораздо более смело, чем «стоковый» вариант.

Впрочем, несмотря на впечатляющий итоговый результат, изменения оказались минимальны. Состоят они из более крупных 21-дюймовых черных колесных дисков с Y-образным рисунком спиц и черными дисками, которые вращаются вокруг красных тормозных суппортов, а также заниженной подвески.

facelifted ford explorer gets first unofficial tuning job looks better than the real deal 1

Все остальные заводские детали, включая радиаторную решетку, новые бамперы, а также переосмысленную заднюю часть, автомобильный художник решил не трогать.

facelifted ford explorer gets first unofficial tuning job looks better than the real deal 2

Напомним, пока рестайлинговый Ford Explorer продается только на китайском рынке, однако не исключено, что в будущем автомобиль выберется за пределы «Поднебесной». Производством модели в КНР занимается совместное предприятие Changan Ford.

facelifted ford explorer gets first unofficial tuning job looks better than the real deal 5

С модернизацией длина кроссовера сократилась на 12 мм – до 5063 мм. Остальные габариты остались прежними – ширина – 2004 мм, высота – 1778 мм, колесная база – 3025 мм.

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В Китае обновленный Explorer представлен с прежним 2,3-литровым «наддувным» бензиновым мотором EcoBoost, выдающим 276 лошадиных сил и 425 Нм крутящего момента. Связку ему, как и раньше, составляет 10-скоростная автоматическая трансмиссия. 

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