В Сети показали купе и кабриолет Toyota Crown нового поколения

Компания Toyota представила новое поколение модели Crown в прошлом месяце. Помимо базового седана с высокой посадкой в семейство войдет еще три дополнительных вариантов кузова, включая спортивный кроссовер, купе и кабриолет. Как будут выглядеть две последних версии решили представить независимые дизайнеры из японских СМИ.

Ожидается, что купе появится где-то в 2025/2026 годах и будет разрабатываться для западных рынков, включая Северную Америку. С кабриолетом пока все не так очевидно, но его выпуск скорее вероятен, чем невозможен.

Toyota уже пыталась добиться успеха с купе на базе седана в довольно невзрачной модели Camry Solara, но купе Crown, скорее всего, японцы постараются сделать намного лучше. Плюс ко всему, он не столкнется с большой конкуренцией, поскольку роскошных купе на мировом рынке сейчас практически не нет.

Обе двухдверные модели имеют плавные линии кузова, которые отлично сочетаются с некоторыми элементами стиля седана Crown, такими как широкая и низкая решетка радиатора.

Купе и универсал Crown, больше напоминающие Grand Tourer, чем спортивные автомобили, скорее всего, будут отдавать предпочтение комфорту и технологиям, а не динамике.

Технические подробности пока неизвестны, но двухдверный Crown может получить силовую установку Hybrid Max от седана, которая развивает 340 лошадиных сил, причем большая часть этой мощности приходится на 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом. Впрочем, четырехцилиндровый двигатель в престижном купе смотрелся бы немного странно, так что не исключено, что в Toyota, по крайней мере, рассмотрят вариант с V6.

По прогнозам журналистов «Best Car», седан Crown будет стоить от 70 тысяч долларов (4 миллиона 300 тысяч рублей), а начальная цена более престижных купе и кабриолета может составить от 75 тысяч долларов (4 миллиона 600 тысяч рублей).

Это позволит модели не приблизиться к стоящему на уровень выше Lexus LC с двигателем V8, за который просят около 94 тысяч долларов (5 миллионов 750 тысяч рублей).