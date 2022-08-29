Дилеры «АвтоВАЗа» начали получать упрощенные Lada Largus

Фото: “Нетипичный АвтоВАЗ” в VK

Компания «АвтоВАЗ» приступила к отгрузке дилерам лимитированной партии универсалов и фургонов Lada Largus, собранных из остатков комплектующих на складах. Речь идет о так называемых «упрощенных» автомобилях, оснащение которых не соответствует заявленному.

По информации сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», самая дорогая модификация «Ларгуса» под названием Largus Cross в исполнении Luxe с пакетом Prestige не может похвастать наличием мультимедийной системы с сенсорным дисплеем, а также не имеет регулировки по высоте водительского кресла. При этом ее цена не изменилась.

Фото: “Нетипичный АвтоВАЗ” в VK

Как отмечает источник, вместо «мультимедии» с 7-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида в лимитированной партии «Ларгусов» установлена обычная аудиосистема. Кроме того, кресла таких машин больше не имеют вставок из кожзама.

Несмотря на то, что модель явно прошла через процедуру «упрощения», которая изначально заявлена не была, на ценах это не скажется. Поступившие в автосалоны машины планируют продавать без скидок. Причем связано это с тем, что новых «Ларгусов» в этом году, скорее всего, больше не будет.

«АвтоВАЗ» сейчас занят подготовкой конвейера в Тольятти под Lada Vesta, поэтому основные ресурсы компании тратятся на этот проект. До Largus дело дойдет только после того, как автогигант разберется с новой «пропиской» Vesta, а произойдет это не раньше 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что автомобили из лимитированной партии Lada Largus получили вместо блоков ABS компании Bosch, свернувшей поставки своей продукции в Россию, антиблокировочную систему китайской фирмы Trinova. С ней обнаружились некоторые проблемы, однако учитывая, что «Ларгусы» уже отгружают к дилерам, похоже, что они уже решены.