Продажи Lada Largus отложили из-за сбоев в китайской ABS

Относительно недавно «АвтоВАЗ» возобновил производство универсалов и фургонов Largus, которые как и в случае с несколькими другими моделями Lada уже успели пережить процедуру упрощения. Однако именно с «Ларгусом» ситуация оказалась чуть иной.

Если в «барабанных» Granta и Niva блоки ABS пока недоступны, то в Largus для системы ABS фирмы Bosch, объявившей об уходе из России, уже нашли замену в виде китайского блока компании Trinova. Предполагалось, что с запуском производства универсалов и фургонов «Ларгус» они постепенно начнут поставляться к дилерам, однако все пошло не по плану.

Как утверждает сообщество «Avtograd News» в социальной сети «VK», в ходе испытаний машин из лимитированной партии Largus, выпущенной недавно, тестировщикам были обнаружены проблемы с функционированием новой системы ABS.

В чем именно выражаются дефекты, выявленные в рамках обкатки, не уточняется, однако источник говорит о неких сбоях при резких торможениях.

Эти обстоятельства заставили «АвтоВАЗ» отложить ранее запланированный старт продаж лимитированной партии Largus до момента, пока инженеры Lada не разберутся, как решить возникшие проблемы. Как только работа программного обеспечения блока Trinova будет полностью адаптирована под универсалы и фургоны Lada, то они сразу же отправятся в дилерские центры.

Проблема Largus заключается в том, что в отличие от тех же Granta и Niva, которые активно сходят с конвейера в упрощенных версиях, выпускать эту модель без системы ABS попросту нельзя (такой модификации не предусмотрено в принципе).