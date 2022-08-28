В Сети опубликовали фотографии скопившихся автомобилей Lada на площадках

Компания «АвтоВАЗ» постепенно возвращает в свой модельный ряд автомобили, производство которых было остановлено этой весной. Это приводит к тому, что ранее пустовавшие площадки завода в Тольятти начинают наполняться свежеубранными автомобилями. Фото-доказательства этого факта опубликовало сообщество «Avtograd News».

Как отмечает источник снимков, еще два месяца назад площадка «АвтоВАЗа» в Тольятти была полностью пустой, когда завод находился в режиме простоя. Теперь же компания наращивает выпуск, что хорошо заметно по количеству машин на ее стоянках.

Судя по снимкам, большая часть автомобилей на площадках «АвтоВАЗа» являются бюджетниками Lada Granta. Впрочем, среди них можно заметить и отдельные экземпляры Lada Largus.

Фото: Avtograd News

Поставки первой модели к дилерам возобновились еще в начале этого лета, что смогло поддержать российский авторынок от более глубокого падения. Упрощенный вариант Granta получил название Classic 22 и отличался от ранее продававшихся «Грант» отсутствием подушек безопасности, систем ABS и ESP, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и ряда другого оснащения, которое постепенно начинают возвращать модели.

Что касается универсалов и фургонов Lada Largus, то их собрали только лимитированную партию, причем без блоков ABS фирмы Bosch, свернувшей поставки своей продукции в Россию.

Вместо них на ограниченный тираж «Ларгусов» планируют установить антиблокировочную систему китайской компании Trinova.

Полноценное возобновление производства автомобилей Lada Largus состоится не раньше 2023 года. До этого времени «АвтоВАЗ» вложит все ресурсы в переброску из Ижевска на конвейер в Тольятти своей флагманской модели Lada Vesta, ограниченный тираж которой уже добрался до дилеров, но новых машин до следующего года не будет.