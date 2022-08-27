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ADAC назвал самые надежные автомобили по версии немцев

От: Алексей Шмидт
самые надежные автомобили

Общегерманский автомобильный клуб ADAC, включающий в свой состав более 20 миллионов человек, провел исследование, в ходе которого выяснил, какие автомобили реже остальных попадали в руки механиков. 

В ходе анализа, основанного на базе данных, в которой автоматически подсчитывалась статистика количества неисправностей того или иного автомобиля, немцы раскрыли самые надежные городские автомобили (сегмент B-класса). Результаты исследования принесли сразу несколько сюрпризов. Во-первых – это количество французских моделей, которые редко ассоциируются с надёжностью, а во-вторых – в ТОП вошли даже кроссоверы.

Список самых надежных городских автомобилей по версии ADAC выглядит следующим образом:

  1. Audi А1
  2. Dacia Sanderо II
  3. Mini Cooper III
  4. Mitsubishi Space Star II
  5. Peugeot 2008
  6. Renault Captur I
  7. Seat Ibiza IV
  8. Skoda Fabia III
  9. Suzuki Swift V
  10. Volkswagen Polo V

Что интересно, лидер этого рейтинга – автомобиль Audi A1. Никогда не считался популярной моделью в сегменте B. Впрочем, однажды купившие такую машину могут быть уверены в ее надежности.

Так, к примеру, автомобили 2017 года выпуска имели всего 2,5% вмешательств со стороны механиков. У занимающего второе место в этом ТОП-е Dacia Sandero этот показатель в два раза выше.

В десятку вошли сразу три представителя французского автопрома: Peugeot 2008, Renault Captur и Dacia Sandero, развенчав миф о ненадежности французских автомобилей. Кроме того, в этом ТОП оказалось представлено всего два кроссовера, оба из которых были разработаны и выпущены во Франции. 

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Самые надежные автомобили по списку , отстают по надежности от японских автомобилей на 50 лет

    • Сказка о праворуких надежных Японцах устарела, уже неинтересно слушать этот пи…шь.

КОММЕНТАРИИ

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