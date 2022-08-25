Эксперты назвали 5 самых неубиваемых корейских автомобилей в РФ 

В компании «Кореана» проанализировали данные о сроках замены основных узлов и механизмов гарантийных автомобилей корейского производства и составили ТОП-5 самых надежных и практичных моделей.

В ходе анализа, результаты которого публикует Daily-Motor.Ru, специалисты сервиса соотнесли гарантируемые производителем и фактические сроки замены основных узлов и механизмов, таких как стойки амортизатора, стойки стабилизатора, стартер, генератор, сцепление и другие.

В ТОП-5 попали модели автомобилей, в которых реальный срок замены оригинальных запчастей в 2,2–5 раз превышал нормативный.

В рейтинг по праву вошел один из самых востребованных автомобилей на российском рынке – Hyundai Solaris. Стойки стабилизатора на этом седане без проблем «ходят» до 100 тысяч км, тогда как у других автомобилей подобного класса меняются раз в 20-30 тысяч км.

Среди практичных автомобилей эксперты также отметили KIA Cerato и KIA Ceed. В первом автомобиле надежность проявляет сцепление, которое будет работать без каких-либо проблем до 150 тыс. км.

Второй отличается долговечностью бензонасоса, который функционирует без поломок в среднем до 200 тыс. км.

Еще один герой этого ТОП-а – KIA Rio, амортизаторы в котором спокойно «ходят» до 100 тыс. км.

В «пятерку» надежных также вошла популярная в России модель Hyundai Getz. По словам экспертов сети «Кореана», ремонтировать МКПП владельцы этих автомобилей приезжают с пробегом не менее 200-300 тыс. км.