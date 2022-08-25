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Lada стала лидером на авторынке в Москве впервые за 13 лет

От: Алиса Шашкова
lada vesta leftside

Дефицит новых автомобилей, а также неподъемные цены на иномарки заставили москвичей пересесть на Lada. Согласно статистике, собранной при обработке данных АО Электронный паспорт изданием «Автостат», машины «АвтоВАЗа» вернулись в лидеры на рынке столицы, причем сделали это спустя достаточно долгий перерыв, который продлился 13 лет. В последний раз Lada главенствовала по спросу среди жителей Москвы в далеком июле 2009 года. 

Как отмечают авторы исследования. В июле 2022 года объем продаж автомобилей бренда Lada составил 684 экземпляра. На второй строчке по популярности среди москвичей оказалась Kia с результатом в 580 проданных машин, а тройку замкнул китайский Geely – 569 автомобилей. 

Четвертым в этом списке оказался Hyundai, которому в середине лета удалось продать в Москве всего 487 своих машин, а пятым стал еще один «поднебесный» автопроизводитель – Chery (474 продажи).

Что касается модельного ТОП-а, то в нем первая строчка также досталась Lada. Речь идет о самом дорогом на сегодняшний день автомобиле в линейке «АвтоВАЗа» – Vesta. Его приобрели в июле 393 жителя Москвы. За «Вестой» расположились: Geely Coolray (375 единиц), Chery Tiggo 4 (217 машин), Lada Granta (179 автомобилей) и Haval Jolion (178 штук).

Суммарно же по итогам середины лета 2022 года жители российской столицы приобрели 5 тысяч 78 новых легковушек, что оказалось на 74 процента ниже, чем было зафиксировано по итогам июля 2021 года. 

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