«АвтоВАЗ» вернул Lada Granta подушки безопасности

Компания «АвтоВАЗ» постепенно возвращает своим моделям казалось потерянное с весны этого года оснащение. Все началось с системы кондиционирования воздуха, который начали устанавливать с месяц назад на упрощенные Granta и Niva, а завершилось блоком «ЭРА-ГЛОНАСС». Правда в случае со вторым активировать его теперь приходится механическим способом, тогда как раньше он включался автоматически.

А теперь стало известно о том, что российский автогигант возвращает подушки безопасности, правда пока в оснащение только одной своей модели – Lada Granta. Выпуск таких машин стартовал еще 23 августа.

Все они, начиная с базовой комплектации, оснащаются подушкой безопасности со стороны водителя, а в более дорогих еще и со стороны переднего пассажира. Кроме того, «Грантам» вернули передние преднатяжители ремней.

Цены на упрощенные Granta с подушками безопасности стартуют с отметки в 753 тысячи 500 рублей. При использовании госпрограммы льготного кредитования эта сумма снизится до 602 тысяч 800 рублей.

Следующими для возвращения в оснащение «вазовского» бюджетника называют системы ABS и ESP, но возобновление выпуска «Грант» с ними произойдет не раньше 2023 года.

Напомним, именно Lada Granta на сегодняшний день остается самой популярной моделью на российском рынке. В июле было продано 6 тысяч 640 таких машин.

В условиях дефицита новых машин в стране, возобновление производства этого бестселлера, можно сказать, спасло российский рынок от более глубокого падения, который итак за первые семь месяцев 2022 года просел на 60,5% (до 368 тысяч 900 машин).