«Барабанная» Lada Granta получила кондиционер и мультимедиа

В начале июня компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске в производство новой, упрощенной версии «бюджетника» Lada Granta. Автомобиль получил прозвище «антисанкционный». В ходе программы по отказу от импортных компонентов такие машины лишились подушек безопасности, систем ABS и ESC, а также блока экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и ряда других опций. Теперь же стало известно, что часть прежнего оснащения возвращается. Завод в Тольятти выпустил опытную партию Granta Classic 22 с расширенным списком опций.

По информации паблика «Avtograd News», «АвтоВАЗ» собрал первую партию упрощенных «Грант», оснащенных системой кондиционирования воздуха в салоне, которая была закуплена у нового поставщика, а также блоком «ЭРА-ГЛОНАСС» и мультимедийной системой с монохромным дисплеем.

Базовые элементы безопасности, такие как подушки безопасности и систему ABS, заместить пока не удалось. Компания по-прежнему ищет новых поставщиков этих деталей.

Техническая сторона автомобиля останется без изменений. Как и все другие «антисанкционные» Granta, машины с расширенным оснащением будут комплектоваться безальтернативным 1,6-литровым «вазовским» 8-клапанником, выдающим 90 лошадиных сил. Связку ему составит механическая «пятиступка».

Выпуском улучшенной версии импортозамещенной «Гранта» компания планирует заняться уже в августе этого года. Пока же в продаже имеются исключительно те Granta, в которых нет ни кондиционера, ни мультимедийной системы. Цены на них начинаются с отметки в 678 тысяч 300 рублей (кузов седан), 698 тысяч 300 рублей (кузов лифтбэк) и 705 тысяч 300 рублей (кузов универсал).