«АвтоВАЗ» готовится вернуть «ЭРА-ГЛОНАСС» в Lada

С появлением дефицита электронных компонентов, которые использовались в автопроме, в России был введен мораторий на установку в машины ранее обязательных блоков экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Компания «АвтоВАЗ» стала первой, которая перестала оснащать свои упрощенные автомобили кнопками «SOS», однако вскоре эта проблема будет решена.

Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», ссылающийся на собственные источники внутри российского автопроизводителя, дилеры Lada уже готовятся к оснащению автомобилей, выпущенных заводом в Тольятти без блоков «ЭРА-ГЛОНАСС». Предполагается, что все проданные машины без установленной кнопки «SOS» будут отозваны в рамках сервисной кампании.

Кроме того, если верить информации, опубликованной на странице издания, «АвтоВАЗ» уже начал оснащать блоками «ЭРА-ГЛОНАСС» новые автомобили, сходящие с конвейера. Далее очередь дойдет до машин, которые были проданы без них.

Напомним, «АвтоВАЗ» перестал оснащать свои автомобили системой «ЭРА-ГЛОНАСС» еще в сентябре 2021 года. Компания получила разрешения от правительства в рамках временного технического регламента.

В то же время этот документ обязывает автопроизводителей вернуться к обязательной установке блоков «SOS» не позднее 1 августа 2022 года, а машины, уже реализованные без этой системы, дооснастить таким компонентом безопасности не позднее 1 февраля 2023 года.

Ранее стало известно о том, что компания «АвтоВАЗ» нашла нового поставщика электронных компонентов для «ЭРА-ГЛОНАСС». По неофициальной информации, первой моделью Lada, которой могут вернуть блок экстренного реагирования в случае аварии, должен стать внедорожник Lada Niva Legend.