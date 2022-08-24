Iran Khodro показал седан Tara, который попытается опередить в России Lada Vesta

О планах иранского автопрома начать экспансию российского авторынка стало известно еще в середине лета, но первой компанией, которая подтвердила эти намерения официально, стал Iran Khodro. Более того, этот автогигант даже уже назвал первую модель марки, которая появится в продаже в России, а также раскрыл предварительные сроки ее появления на рынке.

Речь идет о седане Iran Khodro Tara, которая на сегодняшний день считается самой передовой в линейке иранского автопроизводителя. Вероятно, выбор в пользу него был сделан именно по этой причине. Автомобиль представляет собой классическую четырехдверку, построенную на платформе французской модели Peugeot 301.

С точки зрения габаритов иранский «Тара» превосходит всю троицу, с которой ему предстоит сражаться на российском рынке: это Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Его длина составляет 4519 мм, а размер колесной базы равен 2652 мм.

В качестве двигателя для Iran Khodro Tara заявлен 1,6-литровый «атмосферник», выдающий 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему составит 6-скоростная «механика» или 6-диапазонный «автомат».

Оснащение автомобиля может похвастать наличием дисковых тормозов на всех колесах, круиз-контроля, четырех подушек безопасности и мультимедийной системы.

Впрочем, специально для российского рынка арсенал Tara могут расширить за счет появления в его оснащении таких опций, как: подогрев задних сидений, система кругового обзора, подлокотник на заднем ряду и датчик открывания багажника под бампером.

Какой окажется цена Iran Khodro Tara в России пока неизвестно, зато известны сроки его появления в продаже. Топ-менеджеры иранской компании обещают, что начнут поставки таких машин в первом квартале 2023 года.

В родном для себя Иране седан «Тара» стоит от 800 до 850 миллионов риалов, что эквивалентно сумме в 1 миллион 160 – 1 миллион 230 тысяч рублей. По всей вероятности итоговую цену на эту четырехдверки постараются удержать в диапазоне ее главного конкурента Lada Vesta, обновленная версия которого пока так и не получила официального прайса.

Ранее Daily-Motor.Ru подробно рассказывал о том, какие модели Iran Khodro могут добраться до российского рынка в ближайшие годы.