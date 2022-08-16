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Компания Iran Khodro может выйти на рынок РФ с кроссовером Rira

От: Алексей Шмидт
Iran Khodro rira

Иранский автопром может начать экспансию российского рынка. Слухи об этом ходят еще с весны этого года, но их подтверждение появилось только сейчас. О планах крупнейшего иранского автогиганта Iran Khodro начать продажи своих автомобилей в России заявил гендиректор компании Мехди Хатиби.

Топ-менеджер поделился намерением начать продажи автомобилей Iran Khodro на российском рынке в ходе премьеры нового кроссовера марки – Rira, который показали журналистам на заводе иранского бренда неподалеку от Тегерана. 

«Мы провели неплохие переговоры с Москвой. Авторынок России с его возможностями может стать одним из наших ключевых рынков. Экспорт автомобилей туда начнется уже в этом году», – заявил генеральный директор Iran Khodro.

Производственные планы у компании на этот год выглядят весьма амбициозными. Уже в 2022 году Iran Khodro хочет выпустить более 500 тысяч автомобилей, а 100 тысяч из них ежегодно хотят отправляться на экспорт. При этом нынешние объемы отгрузки в другие страны едва превышают отметку в 20 тысяч единиц. 

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Что касается модельной линейки иранского автопроизводителя, которая может добраться до России, то в нее (теоретически) должны войти самые современные модели бренда, включая тот же кроссовер Rira и компактный седан Dena, а также более крупная 4-дверка Tara.

Напомним, компания Iran Khodro уже продавала свои автомобили на российском рынке. Модели иранского производства поставлялись в Россию в период с 2007 по 2009 годы, но их отгрузка в итоге была свернута из-за низкой популярности таких машин в стране. С тех пор автопроизводитель Ближнего Востока предпринимал несколько попыток возвращения, но все они заканчивались безуспешно.  

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