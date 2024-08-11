ДомойАвтоновости сегодняВ Иране стартовал прием заказов на новейший кроссовер Iran Khodro Reera

В Иране стартовал прием заказов на новейший кроссовер Iran Khodro Reera

До первых покупателей машины доберутся только через полгода

Текст: Алексей Шмидт
2024 08 11 16.59.37 1

Компания Iran Khodro, слухи о приходе которой на российский рынок оказались поспешными, готовится к запуску на родном для себя иранском рынке самой последней своей разработки. Речь идет о кроссовере Reera, который появился на конвейере в начале этого года, а теперь стал доступен для местных покупателей в рамках предзаказа.

Новинка Iran Khodro представляет собой компактный «паркетник», который был впервые показан журналистам и публике осенью прошлого года.

Автомобиль разрабатывался усилиями иранских инженеров, но, по слухам, в его основе лежат решения, скопированные с французского вседорожника Peugeot 2008 второй генерации.

Сейчас читают на Daily-Motor.Ru
4191072 1

Длина Reera составляет 4,3-метра, а под капотом машины установлен 1,7-литровый «наддувный» бензиновый двигатель, отдача которого равна 160 лошадиным силам. Ассистирует ему 6-скоростной «автомат» и безальтернативный передний привод.

4191076 1

Несмотря на начало сбора заказов на новинку Iran Khodro, первые «живые» автомобили доберутся до своих владельцев еще нескоро. Первые отгрузки машин запланированы на конец 2024-го – начало 2025 года. 

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+