В Иране стартовал прием заказов на новейший кроссовер Iran Khodro Reera

Компания Iran Khodro, слухи о приходе которой на российский рынок оказались поспешными, готовится к запуску на родном для себя иранском рынке самой последней своей разработки. Речь идет о кроссовере Reera, который появился на конвейере в начале этого года, а теперь стал доступен для местных покупателей в рамках предзаказа.

Новинка Iran Khodro представляет собой компактный «паркетник», который был впервые показан журналистам и публике осенью прошлого года.

Автомобиль разрабатывался усилиями иранских инженеров, но, по слухам, в его основе лежат решения, скопированные с французского вседорожника Peugeot 2008 второй генерации.

Длина Reera составляет 4,3-метра, а под капотом машины установлен 1,7-литровый «наддувный» бензиновый двигатель, отдача которого равна 160 лошадиным силам. Ассистирует ему 6-скоростной «автомат» и безальтернативный передний привод.

Несмотря на начало сбора заказов на новинку Iran Khodro, первые «живые» автомобили доберутся до своих владельцев еще нескоро. Первые отгрузки машин запланированы на конец 2024-го – начало 2025 года.