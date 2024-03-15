В Иране временно передумали снимать с производства Peugeot 405 из 90-х: всему виной неожиданный ажиотажный спрос

В конце февраля этого года иранский автомобильный концерн Iran Khodro сообщил о том, что снимает с конвейера модель Peugeot Pars, которая также продается в зависимости от рынка сбыта под именем Peugeot Persia.

Автомобиль пробыл в гамме автопроизводителя 24 года, но в итоге был вынужден покинуть ее из-за ставших более жесткими норм безопасности в стране. Однако, как оказалось, уход машины, являющейся перелицованной копией Peugeot 405 из 90-х, продлился недолго.

По данным портала «Khodro Bank», Peugeot Pars продолжит сходить с конвейера завода Iran Khodro в Иране на протяжении как минимум трех следующих месяцев.

Причина такого поворота событий выглядит небанально. После того, как в Iran Khodro объявили о планах прекратить сборку устаревшей копии Peugeot 405, спрос на нее резко вырос. Кроме того, как сообщает «Автопоток», дилеры, занимающиеся торговлей такими машинами, начали задирать на них цены.

Ажиотажный спрос привел к тому, что в Iran Khodro пересмотрели свои планы относительно будущего Peugeot Pars и теперь собираются оставить его на конвейере еще на какое-то время.