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Новый кроссовер IKCO Reera вышел в продажу в Иране

Текст: Алексей Шмидт

Но цена пока неизвестна

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Компания IKCO приступила к продажам на иранском рынке нового кроссовера Reera. 

Как сообщает издание «Автопоток», товарные машины выгодно отличаются от опытно-промышленных высоким визуальным качеством кузовов: зазоры — равномерные, плоскости панелей — гладкие. 

Кроссовер Reera оснащен бензиновым турбомотором на 1,7-литра, отдача которого составляет 160 л.с. Ассистирует двигателю 6-скоростная автоматическая коробка передач и система переднего привода.

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IKCO Reera (Khodro Bank)

В комплектацию машины помимо прочего входят четыре подушки безопасности, ABS, ESP и подогрев передних сидений.

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IKCO Reera (Khodro Bank)

Напомним, серийный выпуск IKCO Reera стартовал в Иране еще в начале 2024 года, но в продажу автомобиль вышел только сейчас. Ценник на машину пока не раскрывается.

Фото:Khodro Bank

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