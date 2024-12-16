Новый кроссовер IKCO Reera вышел в продажу в Иране

Компания IKCO приступила к продажам на иранском рынке нового кроссовера Reera.

Как сообщает издание «Автопоток», товарные машины выгодно отличаются от опытно-промышленных высоким визуальным качеством кузовов: зазоры — равномерные, плоскости панелей — гладкие.

Кроссовер Reera оснащен бензиновым турбомотором на 1,7-литра, отдача которого составляет 160 л.с. Ассистирует двигателю 6-скоростная автоматическая коробка передач и система переднего привода.

IKCO Reera (Khodro Bank)

В комплектацию машины помимо прочего входят четыре подушки безопасности, ABS, ESP и подогрев передних сидений.

IKCO Reera (Khodro Bank)

Напомним, серийный выпуск IKCO Reera стартовал в Иране еще в начале 2024 года, но в продажу автомобиль вышел только сейчас. Ценник на машину пока не раскрывается.