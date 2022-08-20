Выяснилось, какие автомобили Iran Khodro могут добраться до России

Не так давно стало известно о том, что иранский автопром планирует экспансию российского авторынка. Первой автомобильной компанией, которая должна отправиться покорять нашу страну, станет Iran Khodro, которая пообещала начать поставки своих машин уже в 2022 году. Мы решили поразмыслить на этот счет, разобравшись, чего ждать от второго пришествия IKCO на российский рынок.

Iran Khodro называет себя крупнейшим ближневосточным автопроизводителем. Компания владеет шестью производственными площадками, максимальная мощность которых составляет около 1 миллиона машин в год.

Для сравнения, это даже больше, чем способен выпускать «АвтоВАЗ». Впрочем, в отличие от российского автогиганта, собственных разработок в арсенале Iran Khodro нет.

Компания занимается выпуском легковых автомобилей, которые представляют собой перелицованные копии известных европейских моделей. Так, к примеру, завод в Тегеране выпускает Peugeot 207i, являющийся копией Peugeot 206, Peugeot Pars (переживший рестайлинг Peugeot 405), а также кроссовер Peugeot 2008 предыдущей генерации.

Помимо лицензионных копий «Пежо», иранцы занимаются производством китайских моделей, таких как Haima S5 и S7, а также давно устаревшей 5-дверки Dongfeng H30 Cross.

Но куда интересней собственная линейка марки, одна из моделей которых стоит в ней особняком.

Речь идет о четырехдверке Samand, которая продавалась в России в период с 2006 по 2009 годы, однако популярной так и не стала. Автомобиль не мог похвастать качеством сборки, а также антикоррозионной стойкостью кузова. Учитывая сложившееся отношение россиян к этой модели возобновление ее продаж на нашем рынке выглядит маловероятным.

А вот относительно современные Iran Khodro до России, скорее всего, доедут. Речь идет о седанах Soren, Dena и Dena+. Правда если копнуть глубже, то вся эта тройка так или иначе является глубоко модернизированными «Самандами».

Из совсем новых моделей можно отметить пикап Arisun, использующий кузовные панели Peugeot 405, седан Runna (перелицованный Peugeot 206), а также четырехдверка Tara (клон Peugeot 301).

Наконец, скоро в линейке Iran Khodro появится первый собственный кроссовер Rira, премьера прототипа которого состоялась в августе.

Iran Khodro Rira

Продажи модели должны начаться в 2023 году. Впрочем, в его основе опять окажется французская платформа PF1, заимствованная у Peugeot 2008.