Новый минивэн УАЗ Симба 2022 показали на рендерных фотозарисовках

Рендер: Колёса.ру

Линейка автомобилей Ульяновского автозавода в свое время могла похвастать рядом концептуальных разработок, которые имели определенные перспективы на российском рынке. Одной из них считался проект минивэна «УАЗ Симба». Впрочем, до конвейера он так и не добрался. Но независимых дизайнеров это не устроило и они решили представить, как мог бы выглядеть такой автомобиль в современном мире.

Первый экземпляр полукапотного микроавтобуса УАЗ-3165, который в итоге получил название «Симба», дебютировал в 1999 году. Автомобилю достались узкие фары и 2-секционная радиаторная решетка, по дизайну схожая с той, которую использовали во внедорожнике УАЗ-3160 (прародитель «Патриота»).

Показанный на рендерах издания «Колёса.ру» автомобиль во многих деталях экстерьера копирует современный внедорожник «УАЗ Патриот». Как и ульяновский вездеход, минивэн «Симба» имеет высокий дорожный просвет, большие углы въезда и съезда, а также оснащен теми же фарами, радиаторной решеткой, фонарями и колесными дисками, что и «УАЗ Патриот».

Рендер: Колёса.ру

У своего родственника по конвейеру «Симба» могла бы позаимствовать и агрегатную линейку, которая состоит из 2,7-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 150 лошадиных сил, работающего в паре как с пятиступенчатой «механикой», так и шестикскоростным «автоматом». Аналогичная история произошла бы и с полным приводом.

Несмотря на казавшуюся перспективной задумку, до массового производства «УАЗ Симба» так и не дошел, а о появлении такого автомобиля в современной интерпретации речи уже не идет.

Ульяновский автозавод еще в конце прошлого года отчитался о своем незавидном финансовом положении, которое не позволяет ему работать над проектами новых моделей, в том числе уже почти готовым внедорожником «Русский Прадо» (Патриот 2 поколения).