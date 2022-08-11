Новый УАЗ Симба 2022 года показали на рендерных фотозарисовках

Линейка компании «УАЗ» могла похвастаться наличием множества моделей, которым так и не довелось добраться до конвейера. Особняком в ней стоит проект «УАЗ Симба». Независимые дизайнеры решили пофантазировать на предмет Возрождения этого полукапотного микроавтобуса в современных реалиях.

Минивэн «УАЗ-3165» или «УАЗ Симба» впервые сошел с конвейера еще в 1999 году, получив узкую оптику и 2-секционную радиаторную решетку, выполненную в стиле внедорожника «УАЗ-3160» ( предшественник «УАЗ Патриот»).

Спустя четыре года инженеры Ульяновского автозавода показали модернизированную версию «Симбы» с большими фарами и широким «грилем», а затем такой же «передок» дебютировал и на «Патриоте». Впрочем, до конвейера «УАЗ Симба» так и не добрался.

По задумке авторов изображений, новая за долгое время модель «УАЗ» могла бы получить дизайн, сильно напоминающий дорестайлинговый Volkswagen Multivan. Главной отличительной чертой обеих моделей являются удлиненный кузов квадратной формы с отвесной кормой. При этом передняя часть кузова «Симбы» получила бы внешность внедорожника «УАЗ Патриот».

Задние фонари также могли бы перекочевать с популярного ульяновского вездехода, а внутри «УАЗ Симба» должен был вмещать как минимум три ряда сидений.

Теперь о технике. С точки зрения агрегатной линейки новый минивэн «УАЗ» ничем бы не отличался от того же UAZ Patriot, получив стандартный 2,7-литровый атмосферный бензиновый мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составила бы 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатый «автомат».

Учитывая, что в основе модели лежал бы внедорожник, у минивэна определенно был бы полный привод.

Разумеется, в реальности ни о каком новом минивэне Ульяновского автозавода сейчас говорить не приходится. Еще в конце прошлого года «УАЗ» раскрыл свое незавидное финансовое положение, заявив, что вынужден отложить все перспективные проекты в долгий ящик и заняться выживанием.