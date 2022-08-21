Дизайн нового «УАЗ Хантер» показали на рендерных фотозарисовках

Внедорожник «УАЗ Хантер» является одним из долгожителей в линейке Ульяновского автозавода. Его история началась в далеком 2003 году, но куда дольше продержался на конвейере предшественник этого вездехода – легендарный УАЗ-469/УАЗ-3151 (с 1972 года). За почти 50 лет Hunter так и не смог выбраться из амплуа утилитарного автомобиля, но вскоре все может измениться. Независимые дизайнеры опубликовали изображения нового «УАЗ Хантер».

Автором рендеров является художник Сергей Крицберг, который передал свои зарисовки в Ульяновск. На компьютерной визуализации автомобилю достался полностью пересмотренный внешний облик, который по концепции схож с Ford Bronco. При этом дизайнер сохранил в ряде деталей экстерьера нового «Хантера» преемственность по отношению к предшественникам.

Брутальный внешний вид автомобилю добавляют рубленные формы кузова, массивный защитный обвес, а также крупные колеса, обутые во внедорожные покрышки.

Интерьер внедорожника и вовсе выглядит как полностью современный. При этом планшет мультимедийной системы, расположенный на центральной консоли, является съемным, что позволяет использовать его за пределами автомобиля. Здесь же – цифровая панель приборов и необычный глянцевый блок управления климатической системой.

Разумеется, ни каком новом «УАЗ Хантер» речи не идет и идти не может. Ульяновский автозавод сейчас находится в глубоком кризисе, который заставил компанию отказаться от всех перспективных проектов, в том числе так называемого «Русского Прадо» (Патриот 2 поколения).

Очевидно, что «Хантер» доживает свой век, после чего будет вынужден просто покинуть модельную линейку «УАЗа». Но пока до этого еще очень далеко.